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09:10 (мск), источник: m24.ru

Более двух тысяч гаджетов подарили нуждающимся в Москве

Чаще всего это были компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и цифровые фотоаппараты.

Источник: Москва 24

Около двух тысяч гаджетов получили жители столицы в рамках акции «Доброе дело», сообщает портал мэра и правительства Москвы. Суть проекта в том, что желающие отдают нуждающимся подержанную, но исправную электронику. Получить подарок могут малообеспеченные граждане, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи.

С начала 2017 года по акции горожанам досталось 700 электронных устройств. Чаще всего это были компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и цифровые фотоаппараты. При этом дарят не только компьютеры целиком, но и комплектующие для них: мониторы, блоки питания, материнские платы и другое. В дар можно преподнести телевизор, планшет, ноутбук, электронную книгу, флешку и даже веб-камеру.

Передать технику можно разными способами. Один из них — вызвать бесплатного курьера, оформив заявку на сайте проекта. Там нужно указать тип устройства, контактные данные и выбрать желаемое время приезда курьера. Гаджеты можно сдать в павильоне «Умный город» на ВДНХ, в территориальных центрах социального обслуживания, центрах соцпомощи семье и детям или в одной из 20 библиотек ЮАО.

Там же социально незащищенные граждане могут оформить заявку на получение техники. В ней нужно указать, какой именно предмет нужен и для чего.

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