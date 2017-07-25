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07:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Люксовый поезд «Императорская Россия» проедет от Москвы до Владивостока через Иркутск

Путешествие продлится 14 дней.

Источник: IrkutskMedia.ru

Туристический поезд класса люкс «Императорская Россия» отправится в путешествие по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток 22 июля. Поездка продлится 14 дней и будет пролегать через Байкал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gudok.ru.

Пассажиры более чем из 15-ти стран успеют познакомиться с достопримечательностями восьми городов, лежащих на пути по самой длинной железной дороге в мире.

«Провожали туристов на Казанском вокзале в Москве тоже по-императорски — с красной ковровой дорожкой и оркестром», — говорится в сообщении.

Для участников тура разработана увлекательная экскурсионная программа, позволяющая получить целостное представление о России и насладиться безграничной многогранностью просторов нашей земли. При этом знакомство с достопримечательностями начнется еще до отправления поезда — в столице будут проведены экскурсии по Кремлю, Арбату и нескольким станциям метро.

Закончится путешествие 3 августа в аэропорту Владивостока, куда путешественников доставит трансфер.

Справка: «Императорская Россия» — эксклюзивный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых. Интерьеры вагонов оформлены в стиле дореволюционной эпохи. 22 июля 2017 года поезд в четвертый раз откроет серию туров по Транссибирской магистрали.

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