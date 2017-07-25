Владивосток превратится в столицу боулинга через два дня

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Всероссийские соревнования по боулингу пройдут с 27 по 30 июля 2017 года во Владивостоке в БЦ «Шарпей». Впервые соревнования подобного уровня состоятся в Приморской столице. «Шарпей» примет Дальневосточный этап национального отборочного тура на 53-ий Кубок Мира по боулингу QubicaAMFWorldCup 2017, который состоится в Мексике. Боулинг-центром также будет проведен турнир «Кубок Шарпея 2017» с призовым фондом 700 тысяч рублей, рассказали ИА PrimaMedia организаторы.

Организаторами события выступила Федерация боулинга России при поддержки Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета и Администрации Приморского края.

За призовой фонд и право стать членом сборной команды России для подготовки к международному этапу спортивных соревнований будут бороться 60 профессиональных спортсменов из со всей страны. Всероссийские соревнования по боулингу пройдут в следующих дисциплинах: личные, парные и командные.

В 2017 году Дальний Восток впервые за всю историю Федерации боулинга наряду с Москвой удостоился чести провести отборочный этап Кубка Мира QubicaAMF 2017. В связи с появлением на Дальнем Востоке единственного профессионального боулинг-центра «Шарпей», который включает 15 современных дорожек QubicaAMF, проведение соревнований подобного уровня стало возможным и для Владивостока.