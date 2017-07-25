Потоп обрушился на Северный район

— Дождь в Северном лил с 11 вечера до 4 часов ночи, сильного ветра не было, поэтому спали спокойно, — рассказала корреспонденту VN.ru редактор местной газеты Раиса Акилина. — Огороды у северян затопило, у кого-то в низине стоят усадьбы.

— По нашим данным, осадков выпало 152 миллиметра, — рассказал корреспонденту VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.. — Но это тоже довольно большая цифра. В те районы Новосибирской области пришел довольно глубокий циклон, с перепадами давления. Но окружающие метеостанции дали не более шести-девяти миллиметров осадков за ночь, а там выпало 152 мм. Это 230% от месячной нормы, более чем в два раза перекрывает прежний рекорд суточных норм осадков в Северном, который отмечался в 1940 году. Тот рекорд был 65,6 мм.

Мы полагаем, что этот циклон будет перемещаться на восток и северо-восток, осадки распространятся на восточные районы нашей области

Напомним, нынешнее лето богато на природные аномалии. Так, в Колывани установлен рекорд — выпало 27 мм осадков за сутки, что на 5 мм выше, чем в 1973 году.

— Мы полагаем, что этот циклон будет перемещаться на восток и северо-восток, осадки распространятся на восточные районы нашей области. На ближайшие двое-трое суток ожидаются ливневые и грозовые дожди с порывистым ветром 15−18 м/с. Погода будет неустойчивой в плане осадков, но будет довольно тепло — 26—27 июля температура может составить от 24 до 31 градуса, 28—29 июля понизится до 22−27 градусов, — рассказал VN.ru Ренад Ягудин.

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