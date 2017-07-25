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08:00 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске и Карабаше объявлено предупреждение о загрязнении воздуха

В приземном слое атмосферы могут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.

Опасный для здоровья смог сегодня, 25 июля, может появиться в Магнитогорске и Карабаше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии Челябинской области.

Предупреждение о загрязнении воздуха первой степени опасности, обусловленном ночной инверсией и неблагоприятным направлением ветра, в указанных городах будет действовать до семи часов вечера.

В период НМУ, по словам специалистов, в приземном слое атмосферы скапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, что может негативно сказаться на самочувствии горожан с бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

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