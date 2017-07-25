В Магнитогорске и Карабаше объявлено предупреждение о загрязнении воздуха
В приземном слое атмосферы могут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.
В приземном слое атмосферы могут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.
Опасный для здоровья смог сегодня, 25 июля, может появиться в Магнитогорске и Карабаше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологии Челябинской области.
Предупреждение о загрязнении воздуха первой степени опасности, обусловленном ночной инверсией и неблагоприятным направлением ветра, в указанных городах будет действовать до семи часов вечера.
В период НМУ, по словам специалистов, в приземном слое атмосферы скапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, что может негативно сказаться на самочувствии горожан с
Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или
Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.