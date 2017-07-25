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07:41 (мск), источник: Om1.ru

На центральных улицах Омска гуляют голые мужчины

За два дня жители наткнулись на двух эксгибиционистов.

Информация об этом появилась в ИА «Город55». По рассказу очевидцев, первый случай произошел 22 июля, на Левом берегу, между бульваром Зеленым и улицей Заречной.

Девушка ехала в маршрутке № 415 в сторону Нефтяников, а эксгибиционист шел с противоположной стороны. По словам омички, на мужчине была только красная футболка.

Вторая ситуация произошла вчера, 24 июля, в центре Омска. Мужчина сидел на лавочке возле выхода из подземного перехода под метромостом и «делал нехорошие дела, прикрывшись полиэтиленовым пакетом».

Жители города обеспокоены, потому что сообщения о голых мужчинах появляются все чаще.

Напомним, в этом месяцы уже был подобный случай в парке у Аграрного университета. Студентка встретила на своем пути голого мужчину и пожаловалась преподавателю, но тот заявил, что в мужчинах без штанов нет ничего страшного: «Бегают, да и пусть бегают».

Новость по теме В Омске на территории Аграрного университета эксгибиционисты пугают прохожих.
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