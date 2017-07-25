«Южуралзолото» поможет семье шахтера, у которого на пожаре погибли 3 детей

Компания «Южуралзолото» (ЮГК) поможет семье шахтера Владимира Винниченко, у которого на пожаре погибли трое детей и племянница, — работодатель пострадавшего оплатит его лечение, окажет материальную помощь, а также совместно с властями района займется организацией похорон девочек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На сегодняшний день глава семейства — 34-летний проходчик шахты «Центральная» — с ожогами второй и третьей степени находится в одной из больниц Челябинска.

Напомним, ночью 23 июля в Пластовском районе вспыхнул частный дом. Внутри находились мужчина, три его дочери и племянница. Они не смогли самостоятельно выбраться из огня. Мать и тетя детей в момент трагедии работала в ночную смену.

После пожара Сибирский региональный центр МЧС выпустил заявление с жесткой критикой региональных властей. Губернатор Борис Дубровский поручил оказать материальную помощь семьям погибших детей — на эти цели выделено 500 тыс. рублей. Кроме того, он дал задание соответствующим службам проанализировать причины трагедии и принять исчерпывающие профилактические меры.

Руководство АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) также не осталось в стороне. В компании заявили, что будут выделены все необходимые средства на лечение мужчины, он получит материальную помощь. Сбор денег организовали и сотрудники предприятия.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Олег Климов сообщил, что семья, в которой произошла трагедия, приехала из Казахстана, купила дом в 2015 году и оформляла российское гражданство.

«В Верхней Кабанке выполняются первичные меры пожарной безопасности, предусмотренные законом. С семьей, где произошла трагедия, в феврале текущего года проводился соответствующий инструктаж. Главой поселения меры пожарной безопасности доводятся до сельчан на сходах дважды в год. В домах, где живут многодетные малообеспеченные семьи, установлено четыре датчика-извещателя», — прокомментировал Климов.