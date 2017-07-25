Сборная команда КВН Пермского края выступит в эфире Первого канала
Сборная команда КВН Пермского края впервые за более чем 10 лет дошла до финала
Сборная команда КВН Пермского края впервые за более чем 10 лет дошла до финала
Теперь вся страна увидит выступление пермяков в эфире Первого канала, который, предположительно, выйдет 5 августа в 23:00. Называется команда КВН Пермского края «Сборная бывших спортсменов», что напрямую связано с составом команды, в которую вошли представители разных видов спорта.
«В этом году наша команда “Сборная бывших спортсменов” играет в