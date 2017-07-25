Сборная команда КВН Пермского края выступит в эфире Первого канала

Теперь вся страна увидит выступление пермяков в эфире Первого канала, который, предположительно, выйдет 5 августа в 23:00. Называется команда КВН Пермского края «Сборная бывших спортсменов», что напрямую связано с составом команды, в которую вошли представители разных видов спорта.

«В этом году наша команда “Сборная бывших спортсменов” играет в Премьер-лиге Международного союза КВН, ведущим которой неизменно является Александр Масляков. Финал пройдёт 5 сентября, где нас ждёт три конкурса — визитка, музыкальный биатлон и музыкальный номер. За звание лучшей поборются пять абсолютно разных по стилю и юмору команд. Будет сложно, но мы во всеоружии! Подготовка началась буквально сразу после полуфинала, собираемся каждый день на своей репетиционной базе во Дворце молодёжи города Перми — пишем, репетируем, репетируем и пишем!» — рассказывает участник сборной Алан Дзигоев.