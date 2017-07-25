Прокуратура выясняет обстоятельства отказа осужденных от приема пищи в столовой в свердловской колонии
Екатеринбург. 25 июля.
Екатеринбург. 25 июля.
«Установлено, что на текущий момент 14 осужденных вышеуказанного исправительного учреждения отказались от приема пищи в столовой исправительного учреждения в соответствии с распорядком дня», — говорится в сообщении.
Для выяснения причин в колонию выезжали первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких, а также сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры. Был проведен прием осужденных.
Отмечается, что причиной отказа от приема пищи в столовой осужденные назвали несогласие с режимом отбывания наказания в колонии, они высказали пожелания о послаблении режима, а также организации свиданий со своими знакомыми.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований
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Исправительная колония № 5 находится в Нижнем Тагиле.