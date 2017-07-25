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08:24 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура выясняет обстоятельства отказа осужденных от приема пищи в столовой в свердловской колонии

Екатеринбург. 25 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Прокуратура Свердловской области проводит проверку из-за отказа от приема пищи группы осужденных в исправительной колонии № 5, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

«Установлено, что на текущий момент 14 осужденных вышеуказанного исправительного учреждения отказались от приема пищи в столовой исправительного учреждения в соответствии с распорядком дня», — говорится в сообщении.

Для выяснения причин в колонию выезжали первый заместитель прокурора области Владимир Маленьких, а также сотрудники аппарата и специализированной прокуратуры. Был проведен прием осужденных.

Отмечается, что причиной отказа от приема пищи в столовой осужденные назвали несогласие с режимом отбывания наказания в колонии, они высказали пожелания о послаблении режима, а также организации свиданий со своими знакомыми.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что осужденные отказываются от приема пищи с 20 июля.

В пресс-службе отметили, что у осужденных есть своя пища. По данным прокуратуры, медицинская помощь никому пока не потребовалась.

Исправительная колония № 5 находится в Нижнем Тагиле.

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