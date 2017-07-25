Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Грузия победила дипломатию РФ, Молдова оцепила Приднестровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
09:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

До конца месяца в Ростове будут отключать свет

Из-за ремонтных работ ряд ростовских улиц до конца июля будут отключать от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ростовские электросети.

Источник: AP 2017

25 июля света не будет:

с 9:00 до 17:00 — на ул. Думенко 1/1, ½, ¼, 1/5; с 6:30 до 17:00 — на ул. Лучевая 31−71, 71А, 36/55−76; ул. Песчанокопская 1−57, 2−58; ул. Дарвина 54, 56, 52/37, 44/238, 42, 25А, 27, 31, 51, 33/127, 35−39, 39/240, 41/247, 43−49, 47/42, 49/39; ул. Мадояна 207−245, 245А, 224−234; ул. Сормовская 121−125, 134, 136; ул. Долгождання 8−14, 14А, 24−26; с 9:00 до 17:00 — ул. Доватора 243/42; ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78 В.

26 июля свет будут отключать:

с 9:00 до 17:00 — на ул. Горсоветская 1−45, 2−30; пер. Крымский 16−24, 17−21; пер. Тихорецкий 26−34, 27−31; пер. Геленджикский 16−34, 15−35; пер. Новоросийский 31−33; ул. Вяземцева 35−57, 56−76; пер. Суздальский 1−11, 2−10; ул. Кадровая 1−33, 2−34; ул. Новгородская 1−25, 2−30; ул. Пулковская 1−25, 2−26; ул. Сквозная 1−27, 2−26; ул. Гранитная 1−25, 2−28; пер. Дзержинского 1; с 9:00 до 17:00 — ул. Ерёменко 85/6, 87/2, 87/3, 87; ул. Малиновского 78Б, 76/1, 76/2, 76, 78.

С 26 по 31 июля электричества не будет:

с 9:00 до 17:00 — ул. 27-я линия 11−21, 16−20; ул. 29-я линия 23−77, 20−70; ул. 31-я линия 35−75, 34−76; ул. Сарьяна 2−36, 3−29; ул. 2-я Пролетарская 16−34, 21−41, 77−115, 56−84; 1-ая, 2,3,4,5 улицы; ул. Красноаксайская 2−18; ул. 43 линия 16−48, 17−29; ул. 41 линия 26−52, 23−47; ул. 39 линия 35−77, 80−92; ул. 45 линия 31−37; ул. 47 линия 1−27,2−14; ул. 49 линия 2−24, 1−35; пер. Балканский 1−31,113, 2−40; ул. Балка; пер. Кириловский 1−15,2−14; ул. 1,2-ая левая 1−15, 2−22.

27 июля с 9:00 до 17:00 отключат свет на ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/7, 85/5, 85/1, 85/3, 85/4.

А 28 июля с 9:00 до 16:00 — на ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/7, 85/5, 85/1, 85/3, 85/4.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
iPhone 8: финальный дизайн и все, что известно о юбилейном смартфоне Apple
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь