До конца месяца в Ростове будут отключать свет

Источник: AP 2017

25 июля света не будет:

с 9:00 до 17:00 — на ул. Думенко 1/1, ½, ¼, 1/5; с 6:30 до 17:00 — на ул. Лучевая 31−71, 71А, 36/55−76; ул. Песчанокопская 1−57, 2−58; ул. Дарвина 54, 56, 52/37, 44/238, 42, 25А, 27, 31, 51, 33/127, 35−39, 39/240, 41/247, 43−49, 47/42, 49/39; ул. Мадояна 207−245, 245А, 224−234; ул. Сормовская 121−125, 134, 136; ул. Долгождання 8−14, 14А, 24−26; с 9:00 до 17:00 — ул. Доватора 243/42; ул. Ерёменко 87/1; ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78Б, 78 В.

26 июля свет будут отключать:

с 9:00 до 17:00 — на ул. Горсоветская 1−45, 2−30; пер. Крымский 16−24, 17−21; пер. Тихорецкий 26−34, 27−31; пер. Геленджикский 16−34, 15−35; пер. Новоросийский 31−33; ул. Вяземцева 35−57, 56−76; пер. Суздальский 1−11, 2−10; ул. Кадровая 1−33, 2−34; ул. Новгородская 1−25, 2−30; ул. Пулковская 1−25, 2−26; ул. Сквозная 1−27, 2−26; ул. Гранитная 1−25, 2−28; пер. Дзержинского 1; с 9:00 до 17:00 — ул. Ерёменко 85/6, 87/2, 87/3, 87; ул. Малиновского 78Б, 76/1, 76/2, 76, 78.

С 26 по 31 июля электричества не будет:

с 9:00 до 17:00 — ул. 27-я линия 11−21, 16−20; ул. 29-я линия 23−77, 20−70; ул. 31-я линия 35−75, 34−76; ул. Сарьяна 2−36, 3−29; ул. 2-я Пролетарская 16−34, 21−41, 77−115, 56−84; 1-ая, 2,3,4,5 улицы; ул. Красноаксайская 2−18; ул. 43 линия 16−48, 17−29; ул. 41 линия 26−52, 23−47; ул. 39 линия 35−77, 80−92; ул. 45 линия 31−37; ул. 47 линия 1−27,2−14; ул. 49 линия 2−24, 1−35; пер. Балканский 1−31,113, 2−40; ул. Балка; пер. Кириловский 1−15,2−14; ул. 1,2-ая левая 1−15, 2−22.

27 июля с 9:00 до 17:00 отключат свет на ул. Ерёменко 85, 85/1, 85/2, 85/7, 85/5, 85/1, 85/3, 85/4.