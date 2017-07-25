Жители многоквартирных домов в Ростове срочно должны провести собрания по капремонту
Дончане, чьи дома в следующем году ждет капремонт, обязаны провести общие собрания.
Дончане, чьи дома в следующем году ждет капремонт, обязаны провести общие собрания.
Об этом сообщает сайт регионального правительства. Сделать это необходимо до декабря. В ходе голосования собственники должны определиться с перечнем работ. Иначе решение за них примет муниципалитет, а план составят на основании предложений регионального оператора. До конца лета владельцам жилья в многоквартирных домах придет соответствующее уведомление.