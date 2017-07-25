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09:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители многоквартирных домов в Ростове срочно должны провести собрания по капремонту

Дончане, чьи дома в следующем году ждет капремонт, обязаны провести общие собрания.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Об этом сообщает сайт регионального правительства. Сделать это необходимо до декабря. В ходе голосования собственники должны определиться с перечнем работ. Иначе решение за них примет муниципалитет, а план составят на основании предложений регионального оператора. До конца лета владельцам жилья в многоквартирных домах придет соответствующее уведомление.

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