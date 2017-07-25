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09:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Автобус № 98 начал курсировать от речпорта до «КомсоМОЛЛа» в Волгограде

На маршрут вышли дополнительные единицы транспорта.

Автобус № 98 с 25 июля начал ездить от речного порта до ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Волгограде с интервалом в 15 минут.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, расписание транспорта теперь стало удобнее для горожан, добирающихся на теплоходах до поселков и дач на острове Сарпинский.

Добавим, что автобус по-прежнему будет обслуживать жителей жилых массивов на улицах Ангарской, Римского-Корсакова Хорошева, Качинцев, Московской и Покрышкина.

Добавим, что с 25 июля на маршрут выходит не 8, а 11 автобусов средней вместимости.

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