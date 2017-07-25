Автобус № 98 начал курсировать от речпорта до «КомсоМОЛЛа» в Волгограде

Автобус № 98 с 25 июля начал ездить от речного порта до ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Волгограде с интервалом в 15 минут.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, расписание транспорта теперь стало удобнее для горожан, добирающихся на теплоходах до поселков и дач на острове Сарпинский.

Добавим, что автобус по-прежнему будет обслуживать жителей жилых массивов на улицах Ангарской, Римского-Корсакова Хорошева, Качинцев, Московской и Покрышкина.