Автобус № 98 начал курсировать от речпорта до «КомсоМОЛЛа» в Волгограде
На маршрут вышли дополнительные единицы транспорта.
На маршрут вышли дополнительные единицы транспорта.
Автобус № 98 с 25 июля начал ездить от речного порта до ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Волгограде с интервалом в 15 минут.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, расписание транспорта теперь стало удобнее для горожан, добирающихся на теплоходах до поселков и дач на острове Сарпинский.
Добавим, что автобус
Добавим, что с 25 июля на маршрут выходит не 8, а 11 автобусов средней вместимости.