Подождём ещё немного: официальный запуск фонтанов на набережной Хабаровска опять перенесли
Специалисты всё ещё не настроили механизм, чтобы он работал без сбоев.
Специалисты всё ещё не настроили механизм, чтобы он работал без сбоев.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Хабаровчанам, которым не терпится увидеть во всей красе новый фонтанный комплекс на набережной у стадиона имени Ленина, придётся подождать ещё немного. Полноценный запуск водного аттракциона, который уже облюбовали дети, вновь отложили. Специалисты, которые занимаются настройкой оборудования и синхронизацией работы световых и звуковых механизмов, до сих пор не закончили работу, сообщил корр. ИА AmurMedia директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.
Около десяти дней назад жители Хабаровска заметили, что водный аттракцион периодически включают — многие горожане решили, что декорация готова и удивлялись непонятному расписанию её запуска. Оказалось, что фонтан запускали в тестовом режиме: ежедневно он работал по разному графику. Комплекс должен был заработать на всю мощность уже в середине этой недели, но планы вновь перекроили.
— Немного затянулись работы по настройке механизма — процесс занял больше времени, чем мы рассчитывали. Я думаю, что решение по дате официального открытия и полноценного запуска мы примем в среду, 26 марта. И примерно в это же время будем решать вопрос с графиком работы, — рассказал руководитель КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.
Новый фонтан — часть проекта реконструкции участка набережной возле стадиона имени Ленина. Информагентство уже писало, что его планировали закончить только в сентябре 2017 года, но