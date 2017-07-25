Подождём ещё немного: официальный запуск фонтанов на набережной Хабаровска опять перенесли

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Хабаровчанам, которым не терпится увидеть во всей красе новый фонтанный комплекс на набережной у стадиона имени Ленина, придётся подождать ещё немного. Полноценный запуск водного аттракциона, который уже облюбовали дети, вновь отложили. Специалисты, которые занимаются настройкой оборудования и синхронизацией работы световых и звуковых механизмов, до сих пор не закончили работу, сообщил корр. ИА AmurMedia директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Около десяти дней назад жители Хабаровска заметили, что водный аттракцион периодически включают — многие горожане решили, что декорация готова и удивлялись непонятному расписанию её запуска. Оказалось, что фонтан запускали в тестовом режиме: ежедневно он работал по разному графику. Комплекс должен был заработать на всю мощность уже в середине этой недели, но планы вновь перекроили.

— Немного затянулись работы по настройке механизма — процесс занял больше времени, чем мы рассчитывали. Я думаю, что решение по дате официального открытия и полноценного запуска мы примем в среду, 26 марта. И примерно в это же время будем решать вопрос с графиком работы, — рассказал руководитель КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.