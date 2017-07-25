Сутки не будет воды на нескольких улицах Ростова
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.
Воду отключат на сутки на нескольких улицах донской столицы.
Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 9.00 26 июля до 9.00 27 июля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Содружества — ул. Зорге; ул. Еременко — 339 Стрелковой дивизии; по ул. Доватора от ул. Малиновского до ул. Мадояна.
В сообщении поясняется, что воду отключат в связи с проведением работ по замене запорной арматуры на улице Содружества.
«Ростовводоканал» приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.