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09:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сутки не будет воды на нескольких улицах Ростова

Причина неудобств — проведение работ на водопроводе.

Источник: Reuters

Воду отключат на сутки на нескольких улицах донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 9.00 26 июля до 9.00 27 июля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Содружества — ул. Зорге; ул. Еременко — 339 Стрелковой дивизии; по ул. Доватора от ул. Малиновского до ул. Мадояна.

В сообщении поясняется, что воду отключат в связи с проведением работ по замене запорной арматуры на улице Содружества.

«Ростовводоканал» приносит извинения горожанам за доставленные неудобства.

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