На 5 600 многодетных семей в Краснодарском крае стало больше

В рамках регулярных акций «Подари мне жизнь — неделя против абортов», в дни приема детей до года в поликлиниках и в ходе работы с будущими родителями в женских консультациях с июня 2015 года семьям напоминают о мерах соцподдержки. В частности, о региональном материнском капитале на третьего или последующего ребенка, а также ежемесячной выплате до достижения ребенком трех лет, льготном проезде в городском транспорте школьникам из многодетных семей, льготах на уплату транспортного налога и других.