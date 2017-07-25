На 5 600 многодетных семей в Краснодарском крае стало больше
Общее количество многодетных семей в регионе превысило 62 500, при этом в них воспитываются 205 636 детей.
Общее количество многодетных семей в регионе превысило 62 500, при этом в них воспитываются 205 636 детей.
«Сохранению положительных демографических тенденций в крае способствуют меры социальной поддержки, направленные на рождение третьих и последующих детей», — убеждены в региональном министерстве труда и социального развития.
В рамках регулярных акций «Подари мне жизнь — неделя против абортов», в дни приема детей до года в поликлиниках и в ходе работы с будущими родителями в женских консультациях с июня 2015 года семьям напоминают о мерах соцподдержки. В частности, о региональном материнском капитале на третьего или последующего ребенка, а также ежемесячной выплате до достижения ребенком трех лет, льготном проезде в городском транспорте школьникам из многодетных семей, льготах на уплату транспортного налога и других.
По итогам мониторинга за первые полгода 2017-го проинформировали более 52 000 женщин в Краснодарском крае.