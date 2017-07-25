Волгоградская школа искусств попала в топ-50 лучших учреждений России
Сертификат победителя школа направит на пополнение библиотечного фонда.
Сертификат победителя школа направит на пополнение библиотечного фонда.
Детская школа искусств «Воскресение» в Волгограда вошла в число 50 лучших учреждений страны по итогам всероссийского конкурса.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, таких званий региональные школы искусств еще не добивались. Сертификат победителя «Воскресение» направит на пополнение библиотечного фонда.
Добавим, что общероссийский конкурс «Молодые дарования России» стартовал в марте 2017 года. Его учредителем является Министерство культуры РФ. Победителями в конкурсе стали воспитанница ДШИ № 2 Михайловки Любовь Кашина, учащийся ДШИ № 8 Волгограда Артём Жихарев, воспитанник ДШИ № 4 Волгограда Даниил Грипасов. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится во втором полугодии 2017 года в Москве.