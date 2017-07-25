Роспотребнадзор проверит Тургояк, купание в котором, по заверениям жителей, приводит к сыпи

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в июне 2017 года при открытии детских оздоровительных лагерей лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Миасса проводила анализ воды озера Тургояк. «На тот момент вода соответствовала санитарным нормам по всем показателям», — отметили в ведомстве.

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Но в последнюю неделю в социальных сетях жители жалуются, что после купания в Тургояке тело покрывается сыпью. В доказательство они выкладывают фотографии.

«У подруги дочь покрылась сыпью после купания в Тургояке, в поликлинике поставили диагноз церкариоз», — написала Ольга. Другому пострадавшему дерматолог сказал, что сыпь у него появилась от цветения воды. «У меня одного ребенка второй день откапывают в реанимации, второго положили в кишечное отделение, у самой и у старшего ребенка тоже сыпь», — рассказывает Вероника.

Но кто-то из пользователей уверен, что вода здесь не при чем и во всем виновата мошкара. «В этом году напасть мошек на Тургояке, после пяти вечера они стаями окружают всех, это укусы, а не от воды», — пишет Ирина.

Пока никто не собирается вводить запрет на купание в водоеме. «Звонили в скорую, сказали, что распоряжений по Тургояку не было, но от звонков с озера отбиться не могут», — пишет Юлия.

В Роспотребнадзоре советуют: «При подозрении на возможное заражение кожными заболеваниями после купания в открытых водоемах рекомендуем обратиться в лечебные учреждения».

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