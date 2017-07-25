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09:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Роспотребнадзор проверит Тургояк, купание в котором, по заверениям жителей, приводит к сыпи

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит дополнительные лабораторные исследования воды на пляжах озера Тургояк в связи с появившимися в СМИ информацией об ухудшении состояния воды в озере.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в июне 2017 года при открытии детских оздоровительных лагерей лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Миасса проводила анализ воды озера Тургояк. «На тот момент вода соответствовала санитарным нормам по всем показателям», — отметили в ведомстве.

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Но в последнюю неделю в социальных сетях жители жалуются, что после купания в Тургояке тело покрывается сыпью. В доказательство они выкладывают фотографии.

«У подруги дочь покрылась сыпью после купания в Тургояке, в поликлинике поставили диагноз церкариоз», — написала Ольга. Другому пострадавшему дерматолог сказал, что сыпь у него появилась от цветения воды. «У меня одного ребенка второй день откапывают в реанимации, второго положили в кишечное отделение, у самой и у старшего ребенка тоже сыпь», — рассказывает Вероника.

Но кто-то из пользователей уверен, что вода здесь не при чем и во всем виновата мошкара. «В этом году напасть мошек на Тургояке, после пяти вечера они стаями окружают всех, это укусы, а не от воды», — пишет Ирина.

Пока никто не собирается вводить запрет на купание в водоеме. «Звонили в скорую, сказали, что распоряжений по Тургояку не было, но от звонков с озера отбиться не могут», — пишет Юлия.

В Роспотребнадзоре советуют: «При подозрении на возможное заражение кожными заболеваниями после купания в открытых водоемах рекомендуем обратиться в лечебные учреждения».

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Озеро Тургояк — одна из достопримечательностей Челябинской области. Его называют младшим братом Байкала. Раньше считалось, что это озеро даже чище Байкала, так как оно подпитывается горными родниками, которые вдобавок фильтруются через покрывающие дно гранитные плиты и камни.

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