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09:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Профессиональный праздник отмечают сотрудники речной полиции

Сегодня у представителей водного патруля — профессиональный праздник. В этом сезоне по итогам рейдов ростовской речной полиции было возбуждено 12 уголовных дел.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Их фигурантами стали браконьеры. У нарушителей изъято свыше полутора километров неводов и сетей, 15 лодок. Сейчас на службе у речной полиции в ростовском порту состоит пять быстроходных катеров.

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