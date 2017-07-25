Профессиональный праздник отмечают сотрудники речной полиции
Сегодня у представителей водного патруля — профессиональный праздник. В этом сезоне по итогам рейдов ростовской речной полиции было возбуждено 12 уголовных дел.
Сегодня у представителей водного патруля — профессиональный праздник. В этом сезоне по итогам рейдов ростовской речной полиции было возбуждено 12 уголовных дел.
Их фигурантами стали браконьеры. У нарушителей изъято свыше полутора километров неводов и сетей, 15 лодок. Сейчас на службе у речной полиции в ростовском порту состоит пять быстроходных катеров.