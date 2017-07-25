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09:11 (мск), источник: Sputnik.by

Взять за гроши: как подделывают новые белорусские деньги

С момента деноминации в Беларуси прошел год, за это время уже было совершено более 70 попыток фальшивомонетничества. Как отличить «липовые» банкноты и что защищено больше — «деревянный» рубль или «зеленый» доллар?

Источник: Sputnik.by

Вот уже год, как в нашей стране начали хождение новые рубли. За это время с ними уже успели приключиться различные казусы. Например, после деноминации Нацбанк решил не выдавать в оборот 200-ки и 500-ки из-за их высокого номинала. А недавно обнаружилась бракованная 20-ка, на которой отсутствовала треть необходимых буквенных обозначений, однако экспертиза показала, что она подлинная.

К слову, о подлинности. В течение года не бездействовали и фальшивомонетчики. Только за этот период правоохранителям стало известно о более 70 фактах подделывания денег.

Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева побывала в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси и узнала, какие банкноты «зайчиков» подделывают чаще всего и кто они — правонарушители.

Деньги натирали воском

Новые белорусские рубли, оказывается, одни из самых защищенных в мире. А все потому, что при их производстве использовали самые современные и «хитрые» элементы, которые в домашних условиях невозможно воспроизвести. И на это государством были потрачены большие деньги.

Технологии защиты купюр все время совершенствуются, но фальшивомонетчики не дремлют.

В Госкомитете перечисляют: во-первых, это элемент MASK — двойная картинка, которая встречается на банкнотах от 50 рублей и выше в левой части лицевой стороны. Верхняя ее часть видна в отраженном свете, а нижняя — на просвет. Во-вторых, используется краеугольный водяной знак в углах банкноты в виде диагональных полос. Нацбанк определил его как дополнительное средство защиты бумаги, редко встречающееся в других валютах.

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Однако как бы сильно деньги ни были защищены, их все равно подделывают, отмечают в Госкомитете. Фальшивомонетничество остается одним из опасных преступлений в сфере экономики во всем мире.

Первый случай подделывания банкнот произошел спустя две недели после деноминации. «Липовую» 20-ку тогда обнаружили в Глубоком, оттуда же был и правонарушитель.

В ультрафиолетовом свете светятся лишь поддельные купюры — настоящие покрыты специальным защитным составом, это один первых признаков фальшивки.

Самым жадным (или проворным) оказался фальшивомонетчик из Гомеля. Он изготовил 43 поддельных 10-рублевки. А самыми креативными стали два парня из Фрунзенского района Минска. Первоначально денежные билеты были криво обрезаны и без защитной полосы. Позже фальшивомонетчики стали приклеивать в качестве нее фольгу. А для придания необходимой плотности и характерного хруста банкноту натирали воском.

Три уровня защиты.

Перед нами лежат две поддельные банкноты — 20 и 50 белорусских рублей. Они самые популярные у белорусских поддельщиков. А «рисуют» их обычно в домашних условиях.

Монеты же подделать значительно сложнее, отмечают эксперты, поэтому фактов нарушений в отношении них выявлено не было.

«Раньше подделывать бумажные деньги было дорого. Тогда не было интернета и полноценной печатной техники. Для изготовления подделок требовался сканер и дорогостоящее компьютерное оборудование», — рассказывает главный эксперт отдела учетов полиграфической продукции Госкомитета судебных экспертиз Павел Стальмошенко.

Сейчас же изображение новых «зайчиков» можно найти в интернете и в любом разрешении. Остается только нажать на кнопку печатающего устройства.

Обычно «липовые» банкноты распечатывают на принтерах. Но сейчас есть так называемые многофункциональные устройства (сочетающие функции сканера и принтера), которые позволяют сделать точную копию.

Со своей стороны, производители оборудования и программного обеспечения пытаются препятствовать изготовлению подделок. При попытке распечатать или скопировать денежный билет пользователю приходит предупреждение либо изображение распечатывается с искажениями или частично. Но фальшивомонетчики, в свою очередь, находят способы обойти эту защиту.

Усомниться в подлинности денежных билетов может любой человек, а вот точный «диагноз» поставит эксперт.

Современные белорусские деньги надежно защищены от подделки

У белорусской валюты есть три уровня защиты, рассказывают в комитете. Первый — технологический, когда при производстве бумаги внедряются элементы защиты. Это волокна, защитные полосы, водяные знаки, которые вы, наверняка, видели.

Второй уровень защиты — полиграфический. Изображения наносятся на бумагу различными способами печати, придавая рельефность некоторым элементам, чем обычно пользуются незрячие и слабовидящие люди.

Части совмещающихся цифр номинала нанесены на разные стороны купюры — на свету они идеально совпадают, но не в этот раз — купюра явно поддельная.

Сюда же можно отнести и такой элемент, как совмещающиеся цифры номинала. На 20-рублевке, например, это части цифр числа «20», которые располагаются на лицевой и оборотной сторонах. На просвет они совмещаются в единое число без наложений и разрывов. Преступники на этом элементе часто «прогорают», ведь в домашних условиях достичь такой точности совмещения невозможно.

Третий уровень — физико-химический. Отдельные изображения на купюре светятся в ультрафиолете, другие — имеют магнитную составляющую.

На исследовании в комитете проверяются все уровни защиты. Для этого используется высокотехнологичное криминалистическое оборудование (преимущественно отечественного производства).

В лидерах — 100-долларовая купюра

Однако белорусские рубли — не самая распространенная подделка на территории республики. В этом году было зарегистрировано более 400 фактов фальшивомонетничества, из которых в большинстве случаев речь шла о долларах США (около 200) из-за их слабой защиты и высокой популярности в мире. Чаще всего подделывают купюры номиналом 100 долларов.

Главный эксперт отдела учетов полиграфической продукции Госкомитета судебных экспертиз Павел Стальмошенко.

По сведениям ГУБЭП МВД Беларуси, чаще «липовые» деньги выявляют в финансовых учреждениях и объектах торговой сети. А сбытчиками обычно оказываются граждане, которые не знают о том, что купюра поддельная.

«Классический случай — молодой человек распечатал банкноты, вечером выскочил к магазинам, купил что-то у бабушки, а та уже понесла в магазин», — говорит Павел Стальмошенко.

Как правило, изготовителей поддельных белорусских рублей находят быстро. В каком районе начала хождение «липовая» банкнота, там и проживает тот, кто ее «изготовил».

Преступниками обычно оказываются молодые люди, которые не осознают, какое наказание им за это грозит.

«Чем движимы эти люди, сказать сложно, ведь я не психолог. Но как рассказал один из минских фальшивомонетчиков, ему было просто интересно это сделать», — отмечает Павел Васильевич.

Деньги — кровь любого государства, и эту кровь во все времена норовили попортить.

За интерес парню, по всей видимости, придется заплатить немаленькую цену. В Беларуси предусмотрено достаточно жесткое наказание за это правонарушение. В соответствии со статьей 221 УК РБ, это может быть лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Если же человек привлекается повторно или действовал в составе группы лиц, то от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Стоит задуматься.

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