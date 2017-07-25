Очевидцы сняли на видео смерч в Добрянском районе около Полазаны
Метеорологи считают, что никаких предпосылок для такого природного явления не наблюдалось.
Метеорологи считают, что никаких предпосылок для такого природного явления не наблюдалось.
В Пермском крае очевидцы сняли на видео смерч, прошедший днём 24 июля в Добрянском районе в районе около посёлка Полазна. Запись сделали из салона автомобиля с трассы
Метеорологи считают, что смерча в этом месте в тот момент не должно было быть. Специалист