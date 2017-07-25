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09:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы сняли на видео смерч в Добрянском районе около Полазаны

Метеорологи считают, что никаких предпосылок для такого природного явления не наблюдалось.

В Пермском крае очевидцы сняли на видео смерч, прошедший днём 24 июля в Добрянском районе в районе около посёлка Полазна. Запись сделали из салона автомобиля с трассы Березники-Пермь, и опубликовали в соцсетях.

Метеорологи считают, что смерча в этом месте в тот момент не должно было быть. Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов пояснил 59.ru, что условия для образования смерчей на территории региона в этот день были не подходящими. По словам эксперта, если в районе Полазны и был смерч, то очень слабый.

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