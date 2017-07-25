В Волгограде открылась библиотека под открытым небом

Он работает на Спартановке в «Парке аттракционов» и нацелен на популяризацию чтения и интеллектуального досуга среди молодёжи.

Проект является детищем активистов Молодёжно-подросткового центра, при поддержке депутата по округу Ирины Фоминой и властей района. В библиотеке под открытым небом можно не только почитать книгу, но и поиграть в интерактивные настольные игры, развивающие логику и способность работать в команде.

— Это ещё одна форма организации досуга, которую предлагает молодёжь. И мы с удовольствием её поддерживаем! Именно молодёжи предстоит строить завтрашний день нашего района, города, региона, и нам очень приятно, когда молодые люди совершенствуются как в спорте, обучении и науке, так и в интеллектуальных видах творчества, искусства, чтения, — отметила Ирина Фомина.