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09:13 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылась библиотека под открытым небом

В Тракторозаводском районе Волгограда стартовал образовательный проект «ЧитайИграйЗнай».

Он работает на Спартановке в «Парке аттракционов» и нацелен на популяризацию чтения и интеллектуального досуга среди молодёжи.

Проект является детищем активистов Молодёжно-подросткового центра, при поддержке депутата по округу Ирины Фоминой и властей района. В библиотеке под открытым небом можно не только почитать книгу, но и поиграть в интерактивные настольные игры, развивающие логику и способность работать в команде.

— Это ещё одна форма организации досуга, которую предлагает молодёжь. И мы с удовольствием её поддерживаем! Именно молодёжи предстоит строить завтрашний день нашего района, города, региона, и нам очень приятно, когда молодые люди совершенствуются как в спорте, обучении и науке, так и в интеллектуальных видах творчества, искусства, чтения, — отметила Ирина Фомина.

В «Парке аттракционов» в рамках проекта «ЧитайИграйЗнай» будут регулярно проходить мероприятия, направленные на популяризацию чтения и интеллектуального досуга. Районная администрация намерена и далее развивать инфраструктуру и внешний вид сквера.

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