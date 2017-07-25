Последняя неделя июля станет самой теплой в году — Вильфанд
Во вторник и среду прогнозируется около 25 градусов днем, в дальнейшем температура будет повышаться.
Во вторник и среду прогнозируется около 25 градусов днем, в дальнейшем температура будет повышаться.
Последняя неделя июля в Центральной России будет самой теплой в 2017 году, сообщает Агентство «Москва».
«В Москве и Московской области во вторник и среду прогнозируется около 25 градусов днем, а уже в четверг, пятницу, субботу будет более высокая температура — от 25 до 30 градусов, в воскресенье — 23−28 градусов. При этом в ближайшую ночь мы прогнозируем минимальную температуру 13−15 градусов, в ночь на среду — 15−17 градусов, а с ночи четверга до конца недели ночная температура будет 17−19 градусов. И мы ожидаем, что последняя неделя июля в Центральной России станет самой теплой в году», — рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кроме того, он уточнил, что этим летом дневная температура в столичном регионе еще не достигала отметки в 30 градусов. Ночная также не доходила до 19 градусов. По словам Вильфанда, климатические показатели ночью повлияют и на погоду ранним утром. Если в
«Поэтому утром уже не будет такой мобилизующей на активную работу температуры, она будет расслабляющей. То есть наступает период такой летней погоды, когда утром не прохладно», — добавил он.
Вильфанд также отметил, что сейчас над центральной частью европейской России на высоте около 5 километров устанавливается «гребень высокого давления». По этой причине климат не будет характеризоваться «значительной, плотной облачностью». Это означает, что грозы и дожди будут проходить кратковременно. Сильного ветра тоже не ожидается, земля же