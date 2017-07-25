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09:07 (мск), источник: m24.ru

Последняя неделя июля станет самой теплой в году — Вильфанд

Во вторник и среду прогнозируется около 25 градусов днем, в дальнейшем температура будет повышаться.

Источник: Москва 24

Последняя неделя июля в Центральной России будет самой теплой в 2017 году, сообщает Агентство «Москва».

«В Москве и Московской области во вторник и среду прогнозируется около 25 градусов днем, а уже в четверг, пятницу, субботу будет более высокая температура — от 25 до 30 градусов, в воскресенье — 23−28 градусов. При этом в ближайшую ночь мы прогнозируем минимальную температуру 13−15 градусов, в ночь на среду — 15−17 градусов, а с ночи четверга до конца недели ночная температура будет 17−19 градусов. И мы ожидаем, что последняя неделя июля в Центральной России станет самой теплой в году», — рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, он уточнил, что этим летом дневная температура в столичном регионе еще не достигала отметки в 30 градусов. Ночная также не доходила до 19 градусов. По словам Вильфанда, климатические показатели ночью повлияют и на погоду ранним утром. Если в 3:00—4:00 температура около 17−19 градусов, то уже в 8:00—9:00 она превысит 20 градусов, отметил глава Гидрометцентра.

«Поэтому утром уже не будет такой мобилизующей на активную работу температуры, она будет расслабляющей. То есть наступает период такой летней погоды, когда утром не прохладно», — добавил он.

Вильфанд также отметил, что сейчас над центральной частью европейской России на высоте около 5 километров устанавливается «гребень высокого давления». По этой причине климат не будет характеризоваться «значительной, плотной облачностью». Это означает, что грозы и дожди будут проходить кратковременно. Сильного ветра тоже не ожидается, земля же из-за отсутствия облаков прогреется лучше.

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