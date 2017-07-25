700 дошкольников из Красноярска официально пошли в детсады
Для получения лицензии частным детским садам необходимо выполнить ряд требований.
Для получения лицензии частным детским садам необходимо выполнить ряд требований.
Процедуру лицензирования прошли уже 14 детских садов Красноярска. Сейчас эти детские учреждения официально посещают 700 дошкольников. В этом месяце необходимый пакет документов уже получили садики «Ладошки» (Свердловский район) и «Солнышко» (Октябрьский район). Об этом сообщили в
«Для получения лицензии частным детским садам необходимо выполнить ряд требований, в частности, необходимо оборудовать дополнительные выходы, правильно оснастить прогулочные площадки. Важную роль в данном вопросе играет финансовая поддержка частных садов. За последнее время дополнительные средства получили 55 детских садов на общую сумму 38,6 млн рублей», — прокомментировала руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.
Отметим, что полученные субсидии были направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий ежедневного пребывания детей. В 2017 году частные детские сады получат дополнительные средства в размере 17,4 млн рублей.
Сегодня родители могут самостоятельно выбрать частный сад для своего ребенка, а направление в него можно получить в управлении образования. Размер оплаты при этом составляет 1 535 рублей в месяц.