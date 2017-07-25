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09:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

700 дошкольников из Красноярска официально пошли в детсады

Для получения лицензии частным детским садам необходимо выполнить ряд требований.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Процедуру лицензирования прошли уже 14 детских садов Красноярска. Сейчас эти детские учреждения официально посещают 700 дошкольников. В этом месяце необходимый пакет документов уже получили садики «Ладошки» (Свердловский район) и «Солнышко» (Октябрьский район). Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Для получения лицензии частным детским садам необходимо выполнить ряд требований, в частности, необходимо оборудовать дополнительные выходы, правильно оснастить прогулочные площадки. Важную роль в данном вопросе играет финансовая поддержка частных садов. За последнее время дополнительные средства получили 55 детских садов на общую сумму 38,6 млн рублей», — прокомментировала руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Отметим, что полученные субсидии были направлены на обеспечение безопасных и комфортных условий ежедневного пребывания детей. В 2017 году частные детские сады получат дополнительные средства в размере 17,4 млн рублей.

Сегодня родители могут самостоятельно выбрать частный сад для своего ребенка, а направление в него можно получить в управлении образования. Размер оплаты при этом составляет 1 535 рублей в месяц.

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