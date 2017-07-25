В Омской области крупный град побил стекла 80 домов и уничтожил огороды
Объявленное накануне штормовое предупреждение оправдалось в Муромцевском районе, где в селе Новорождественка прошел крупный град.
Объявленное накануне штормовое предупреждение оправдалось в Муромцевском районе, где в селе Новорождественка прошел крупный град.
По данным регионального МЧС,
В соцсетях также сообщают о крупном граде в Костино Муромцевского района.
В ГУ МЧС России по Омской области омичам напомнили, что нужно серьезно относиться к предупреждениям об ухудшении погоды и принимать предупредительные меры.