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09:37 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области крупный град побил стекла 80 домов и уничтожил огороды

Объявленное накануне штормовое предупреждение оправдалось в Муромцевском районе, где в селе Новорождественка прошел крупный град.

По данным регионального МЧС, из-за непогоды оказались повреждены шиферная кровля и стекла в 78 домах. Посадки на огородах оказались уничтожены, также повреждено около 1000 гектаров пшеницы.

В соцсетях также сообщают о крупном граде в Костино Муромцевского района.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ГУ МЧС России по Омской области омичам напомнили, что нужно серьезно относиться к предупреждениям об ухудшении погоды и принимать предупредительные меры.

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