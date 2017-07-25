В Уфе ущерб от действий вандалов превысил 5 млн рублей

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

По информации администрации города, жилищные организации ежегодно тратят более полутора миллионов рублей на восстановление остекления в подъездах, ремонт общедомового имущества. Если говорить о коммунальном хозяйстве, то только в первом квартале 2017 года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.

Правонарушители крадут и разбивают скамейки, светильники, урны, декоративные элементы ограждений, портят клумбы и цветники, поджигают евроконтейнеры.

Вандализм преследуется по закону, и нарушитель может быть, как оштрафован, так и заключен под стражу, напоминают в уфимской мэрии. Если горожане стали свидетелями факта вандализма, нарушения общественного порядка, порчи общедомового имущества — они имеют полное право обратиться в правоохранительные органы.