В Уфе ущерб от действий вандалов превысил 5 млн рублей

По информации администрации города, жилищные организации ежегодно тратят более полутора миллионов рублей на восстановление остекления в подъездах, ремонт общедомового имущества. Если говорить о коммунальном хозяйстве, то только в первом квартале 2017 года вандалы нанесли ущерб на сумму более двух миллионов рублей. По итогам второго квартала эта сумма составляет уже более трех миллионов.
Правонарушители крадут и разбивают скамейки, светильники, урны, декоративные элементы ограждений, портят клумбы и цветники, поджигают евроконтейнеры.
Вандализм преследуется по закону, и нарушитель может быть, как оштрафован, так и заключен под стражу, напоминают в уфимской мэрии. Если горожане стали свидетелями факта вандализма, нарушения общественного порядка, порчи общедомового имущества — они имеют полное право обратиться в правоохранительные органы.
В городе также действует МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», который может оказать содействие органам правопорядка. Жители могут заявить о нарушителях общественного порядка и в форме обратной связи на сайте учреждения.