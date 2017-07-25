Балтийск вошёл в топ-10 популярных у туристов городов в День ВМФ

Балтийск вошёл в топ-10 городов, популярных для путешествий и отдыха в День военно-морского флота. Рейтинг составили в аналитическом агентстве ТурСтат. Город Калининградской области находится на седьмом месте. В тройке лидеров Санкт-Петербург, Севастополь и Владивосток. За Балтийском в списке идут Архангельск, Астрахань и Североморск.

Рейтинг формировали на основании данных систем онлайн-бронирования и покупок туристических путёвок. По данным агентства, туристический бюджет на праздничные выходные для путешественников в Калининград приблизится к 3 000 рублей. День ВМФ пройдёт в России 30 июля. В Балтийске пройдут праздничные мероприятия. В этот день КЖД пустит в город три дополнительных поезда.