Пожары и наводнения: непогода бушует в разных уголках мира

Источник: Publika.md

Двое туристов решили перейти реку, в которой после дождя уровень воды достиг опасных пределов. И итоге они были вынуждены почти сутки провести в ожидании помощи на камне, возвышавшемся среди водной глади.

Между тем в Португалии борются с лесными пожарами. Мобилизованы более пяти тысяч спасателей и тысяча единиц спецтехники.

В минувшее воскресенье было зарегистрировано 108 новых очагов возгорания. Все их удалось локализовать.

В Португалии лесные пожары происходят каждое лето. В прошлом году их жертвами стали 64 человека.