Пожары и наводнения: непогода бушует в разных уголках мира
Непогода бушует в разных уголках мира. Во Франции и Португалии не прекращаются лесные пожары, а в американском штате Аризона борются с наводнением.
Непогода бушует в разных уголках мира. Во Франции и Португалии не прекращаются лесные пожары, а в американском штате Аризона борются с наводнением.
Двое туристов решили перейти реку, в которой после дождя уровень воды достиг опасных пределов. И итоге они были вынуждены почти сутки провести в ожидании помощи на камне, возвышавшемся среди водной глади.
Между тем в Португалии борются с лесными пожарами. Мобилизованы более пяти тысяч спасателей и тысяча единиц спецтехники.
В минувшее воскресенье было зарегистрировано 108 новых очагов возгорания. Все их удалось локализовать.
В Португалии лесные пожары происходят каждое лето. В прошлом году их жертвами стали 64 человека.
Горят леса и на французской Корсике. Заполыхало там вчера. Огонь распространился более чем на 900 гектаров. Из зоны бедствия эвакуировали сотни жителей.