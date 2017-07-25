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09:43 (мск), источник: Publika.md

Пожары и наводнения: непогода бушует в разных уголках мира

Непогода бушует в разных уголках мира. Во Франции и Португалии не прекращаются лесные пожары, а в американском штате Аризона борются с наводнением.

Источник: Publika.md

Двое туристов решили перейти реку, в которой после дождя уровень воды достиг опасных пределов. И итоге они были вынуждены почти сутки провести в ожидании помощи на камне, возвышавшемся среди водной глади.

Между тем в Португалии борются с лесными пожарами. Мобилизованы более пяти тысяч спасателей и тысяча единиц спецтехники.

В минувшее воскресенье было зарегистрировано 108 новых очагов возгорания. Все их удалось локализовать.

В Португалии лесные пожары происходят каждое лето. В прошлом году их жертвами стали 64 человека.

Горят леса и на французской Корсике. Заполыхало там вчера. Огонь распространился более чем на 900 гектаров. Из зоны бедствия эвакуировали сотни жителей.

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