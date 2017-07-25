Свердловская прокуратура начала проверку в связи с голодовкой в колонии Нижнего Тагила
Заключенные высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми.
Заключенные высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Осужденные исправительной колонии в Нижнем Тагиле объявили голодовку и просят послабления режима. По данному факту прокуратура Свердловской области проводит проверку, сообщили во вторник в
«Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи отказом от приема пищи 14 осужденных ФКУ ГУФСИН России по Свердловской области “Исправительная колония № 5”. Причина отказа от приема пищи — несогласие с режимом отбывания наказания в колонии, при этом они высказали пожелания послабления режима, а также организации свиданий со своими знакомыми», — говорится в сообщении.
По всем поступившим обращениям организована тщательная проверка. «В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований
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