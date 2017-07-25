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11:07 (мск), источник: Uralpress.ru

Жители Чурилово сегодня на работу не ехали, а плыли

Из-за проливного дождя, который обрушился ночью на Челябинск, Чурилово ушло под воду.

Затопленной оказалась проезжая часть улицы Дадыдова. Как сообщают пользователи социальной сети «В Чурилово» многие автомобили глохнут и ломаются. Самые отчаянные водители пытаются объехать гигантскую лужу по грунтовой дороге.

«Я проплыла, за лужей на обочине 2 десятки стоят с открытыми капотами», — пишет Яна Седова.

«Моя красавица плавать не умеет, а на работу надо», -пишет Зульфия Абдуллина.

«Где-то в этой луже мой номер. Просьба нашедших отпишитесь. У 524 ТК», — пишет Евгения Шабалина.

Во время загрузки произошла ошибка.

По прогнозам синоптиков, дожди на Южном Урале будут идти все неделю. Так, что жителям Чурилово придется придумывать пути объезда.

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