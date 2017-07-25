В Уфе подсчитали количество прилетающих туристов
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице подсчитали количество туристов, прибывающих в Уфу на самолете.
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице подсчитали количество туристов, прибывающих в Уфу на самолете.
Как сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, пассажиропоток международного аэропорта «Уфа» превышает в год 2,3 млн человек.
При этом основная доля туристического потока приходится на сегмент делового туризма. Доля