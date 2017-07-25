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11:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе подсчитали количество прилетающих туристов

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице подсчитали количество туристов, прибывающих в Уфу на самолете.

Источник: Башинформ

Как сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, пассажиропоток международного аэропорта «Уфа» превышает в год 2,3 млн человек.

При этом основная доля туристического потока приходится на сегмент делового туризма. Доля бизнес-туристов составляет около 80−90 процентов от всех прибывающих в город. Туристы, целью которых является познавательный туризм, составляют от 10 до 20 процентов.

Из-за рубежа в этом году в Уфу приехали около 70 тысяч человек.

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