В Уфе подсчитали количество прилетающих туристов

Источник: Башинформ

Как сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму Ольга Завьялова, пассажиропоток международного аэропорта «Уфа» превышает в год 2,3 млн человек.

При этом основная доля туристического потока приходится на сегмент делового туризма. Доля бизнес-туристов составляет около 80−90 процентов от всех прибывающих в город. Туристы, целью которых является познавательный туризм, составляют от 10 до 20 процентов.