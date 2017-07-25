В Ростове закупят 14 новых троллейбусов
В Ростове до конца 2017 года парк подвижного состава пополнится 14 троллейбусами.
В Ростове до конца 2017 года парк подвижного состава пополнится 14 троллейбусами.
Об этом сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев во время интерактивного приема граждан губернатора. В следующем году будут также возобновлены три троллейбусных маршрута. Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе будет продолжена активная работа по развитию электротранспорта. Например, в этом году появятся два электробуса.
«Это те же троллейбусы, но только без контактной сети. Это экологически чистый транспорт, новый тип транспортных средств», — рассказал он.