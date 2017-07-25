«Казань-Арена» стала первым стадионом России с «зеленым» сертификатом соответствия
Присвоение сертификата подтверждает применение системы энерго- и ресурсосбережения и рационального обращения с отходами.
Присвоение сертификата подтверждает применение системы энерго- и ресурсосбережения и рационального обращения с отходами.
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). Стадион «Казань-Арена» соответствует современным эко-стандартам: стадиону присвоен «зеленый» сертификат соответствия согласно критериям «РУСО. Футбольные стадионы». Спортивный объект первым в стране получил сертификацию с применением российской системы.
Присвоение сертификата подтверждает применение системы энергосбережения, ресурсосбережения и рационального обращения с отходами — на стадионе организован раздельный сбор мусора, снижено водопотребление. Для полива прилегающей территории используется система сбора ливневых вод.
В рамках сертификации комиссия анализировала исполнительную и техническую документацию, текущую эксплуатацию, оценивала уровень потребления и экономии электроэнергии, воды и тепла, доступность объекта для маломобильных групп и многие другие факторы. Стоит отметить, «зеленые» стандарты, предотвращающие загрязнение окружающей среды, были применены еще при проектировании и строительстве объекта, сообщает
Напомним, Казань вошла в число