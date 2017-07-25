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11:07 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

«Казань-Арена» стала первым стадионом России с «зеленым» сертификатом соответствия

Присвоение сертификата подтверждает применение системы энерго- и ресурсосбережения и рационального обращения с отходами.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). Стадион «Казань-Арена» соответствует современным эко-стандартам: стадиону присвоен «зеленый» сертификат соответствия согласно критериям «РУСО. Футбольные стадионы». Спортивный объект первым в стране получил сертификацию с применением российской системы.

Присвоение сертификата подтверждает применение системы энергосбережения, ресурсосбережения и рационального обращения с отходами — на стадионе организован раздельный сбор мусора, снижено водопотребление. Для полива прилегающей территории используется система сбора ливневых вод.

В рамках сертификации комиссия анализировала исполнительную и техническую документацию, текущую эксплуатацию, оценивала уровень потребления и экономии электроэнергии, воды и тепла, доступность объекта для маломобильных групп и многие другие факторы. Стоит отметить, «зеленые» стандарты, предотвращающие загрязнение окружающей среды, были применены еще при проектировании и строительстве объекта, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Напомним, Казань вошла в число городов-участников чемпионата мира по футболу-2018. В заявочной книге были обозначены широкие обязательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.

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