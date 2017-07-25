Власти региона: за помощью обратились 10 из 75 пострадавших бизнесменов Черняховска

За помощью в правительство Калининградской области обратились только 10 из 75 предпринимателей, чьи палатки и товар сгорели на прошлой неделе при пожаре на рынке в центре Черняховска. Многие бизнесмены, как сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам прошедшей в понедельник встречи, торговали на рынке нелегально.

«Мы составим реестр обращений и каждую ситуацию рассмотрим по отдельности. Через министерство социальной политики мы поможем многодетным семьям, которые нуждаются в срочной адресной помощи и остались без единственного источника доходов. Для них сумма помощи составит около 3 тысяч рублей на человека. Детей помогут собрать в школу и детский сад также при поддержке минсоцполитики. Для тех, кто обратился за предоставлением микрокредита, будут проведены консультации, все заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке», — заверил на встрече врио заместителя председателя правительства Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, те семьи, которые сейчас находятся в отъезде или по другим причинам не могут воспользоваться предлагаемой помощью, по возвращении также могут обратиться в органы соцзащиты.

Напомним, что правительство региона на прошлой неделе заявило о готовности помочь пострадавшим от пожара бизнесменам.