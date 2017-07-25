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12:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Россоши пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Мероприятие проведут в эко-парке «Каялов-бор».

Музыкально-поэтический фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет в Россоши в пятницу, 28 июля и субботу, 29 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отдела культуры райадминистрации Виктор Стрех во вторник, 25 июля.

Фестиваль проводится в Россошанском районе в шестой раз подряд. В 2017 году его впервые решили организовать в городском эко-парке «Каялов-бор», чтобы участникам было удобнее добираться. В мероприятии примут участие поэты, авторы-исполнители и клубы авторской песни.

Фестиваль откроет выставка мастеров декоративно-прикладного творчества в 17:00 пятницы, 28 июля. Концертная программа «Наполним музыкой сердца» начнется в 19:00. Гости смогут посетить выставку экспонатов частного музея Евгения Куцева в 15:00 субботы, 29 июля. Концертная программа «Играй да пой, моя гитара» пройдет с 16:00 до 17:00. Выступят участники клуба авторской песни «Календарь» и гости фестиваля. Торжественное закрытие фестиваля с 19:00 до 22:00. Проехать в эко-парк «Каялов-бор» можно по указателям «На фестиваль».

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