В Россоши пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

Музыкально-поэтический фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет в Россоши в пятницу, 28 июля и субботу, 29 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил руководитель отдела культуры райадминистрации Виктор Стрех во вторник, 25 июля.

Фестиваль проводится в Россошанском районе в шестой раз подряд. В 2017 году его впервые решили организовать в городском эко-парке «Каялов-бор», чтобы участникам было удобнее добираться. В мероприятии примут участие поэты, авторы-исполнители и клубы авторской песни.