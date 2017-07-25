Более 110 выпускников в Нижегородской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве образования Нижегородской области, всего единый госэкзамен в 2017 году сдавали 13,634 тыс. человек.

Согласно информации, ЕГЭ-2017 выпускники школ сдавали в 93 пунктах проведения экзаменов и за ними наблюдали 2,060 тыс. наблюдателей.

Благодаря их работе за время проведения экзаменов было удалено 11 выпускников, которые так или иначе нарушили правила, например, пытались списывать и использовали шпаргалки. 3 из удаленных с экзаменов учеников получили аттестаты о среднем образовании и будут пересдавать экзамены с которых их выгнали в сентябре.

Доля выпускников, не преодолевших минимальный аттестационный порог оказалась довольно низкой. Минимальный порог по русскому языку не прошли 0,12% выпускников, что на 0,7% больше, чем в 2016 года. По математике базового уровня аттестационный порог не прошли 0,55% всех сдававших и по математике профильного уровня 13,8%. В обоих случаях наблюдается небольшое снижение в сравнении с ЕГЭ-2016 границах десятых долей процента. При этом цифра не прошедших по Нижегородской области значительно ниже общероссийских показателей.

Также 68 учеников в 2017 году не смогли пройти ЕГЭ и получили справки об обучении, что составляет около 0,54% от всех сдававших, что всего на 6 учеников больше показателей 2016 года. Для этих учеников Рособрнадзором определил дополнительный период сдачи ЕГЭ с 5 по 16 сентября. Также пересдать экзамены смогут и выпускники прошлых лет, не получившие аттестат. .

В целом по Нижегородской области результаты ЕГЭ по обязательным предметам соответствуют показателям прошлого года и какого-либо заметного ухудшения не наблюдается. Средний балл по русскому языку составил 70,43, в то время как в 2016 он составлял 71. По математике базового уровня средний балл составил 4,31 против 4,18 в прошлом году. Средний балл вырос и по математике профильного уровня — с 46,12 до 47,33.

Вместе с тем в 2017 году выросло количество 100-балльных работ — со 112 до 116, а 2 выпускника из Дзержинска и 4 из Нижнего Новгорода имеют по 2 100-балльных результата по ЕГЭ.

Также улучшились результаты по сдаче 7 предметов по выбору: обществознания, географии, информатики, физики, литературе, истории, английского языка. Снизилось и число не преодолевших аттестационный порог по этим предметам. Средний балл ЕГЭ в Нижегородской области выше по сравнению с прошлым годом по 10 предметам из 14 возможных, в частности по математике (базовый и профильный уровни), обществознанию, физике, литературе, информатике, биологии, химии, истории и французскому языку.

Минестерство образования региона сообщает, что в период ЕГЭ-2017 конфликтная комиссия рассмотрела 469 апелляций по результатам экзаменов и из них 112 были удовлетворены. При этом среди решений конфликтной комиссии не было зафиксировано ни одного, которое привело бы к понижению результатов ЕГЭ.