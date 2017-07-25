Ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска

За плечами Владимира — Чебоксары, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск. Иркутск — предпоследний российский город на пути следования. После Улан-Удэ — в Монголию и Китай. В разных регионах к бегуну присоединяются желающие. Кто бежит пару километров, а кто может, и все 100. Кстати, с собой у марафонца сразу 25 пар кроссовок — самый ценный резерв. Забег имеет все шансы попасть в книгу рекордов Гиннесса, уверен Александр. По пути он ещё и снимает фильм о своём путешествии.