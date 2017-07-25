Ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска
Ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска. Спортсмен преодолевает дистанцию от Москвы до Пекина — а это 8 тысяч километров.
Ультрамарафонец Александр Капер добрался до Иркутска. Спортсмен преодолевает дистанцию от Москвы до Пекина — а это 8 тысяч километров.
За плечами Владимира — Чебоксары, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск. Иркутск — предпоследний российский город на пути следования. После
— Мы снимем большой фильм о России. Это фильм не обо мне, а о тех людях, которые бежали со мной — это уже 4000 человек. Это 4000 историй сильных людей. Это и есть хребет России, — говорит ультрамарафонец Александр Капер.