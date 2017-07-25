Первый в России рейс Airbas A320neo принял аэропорт Иркутска

Перевозчик поставил этот борт на маршрут Москва — Иркутск — Москва. Внешне лайнер похож на базовую модель Airbus A320, но у «neo» другие, более экономичные двигатели. Он — самый тихий самолёт в своем классе, выбросы оксида азота на 50% ниже международных норм. Кроме того, салон воздушного судна стал более комфортным и технологичным. И первыми из россиян это смогли оценить иркутские пассажиры.