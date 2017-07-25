Для тушения пожаров из Красноярска на Ямал отправят огромный самолёт Ил-76

Огромный самолёт Ил-76 отправляют из Красноярска в Абакан для транспортировки более сотни пожарных десантников. Они направятся в Ямало-Ненецкий автономный округ для ликвидации природных пожаров.

В сибирском центре МЧС сообщили, что на Ямале введён режим ЧС из-за осложнения лесопожарной обстановки. Военно-транспортный самолёт ИЛ-76 отправляют из краевого центра в Абакан за отрядом специалистов лесоохраны, а затем в аэропорт города Надым (ЯНАО). Общая протяженность маршрута почти 2 000 км.

Сейчас на ликвидации пожаров работает около 400 сотрудников спецслужб Ямала. Но они отправляют в соседние субъекты запросы на дополнительную поддержку.

«По данным региональных властей, прямой угрозы населённым пунктам от пожаров нет. В сельских поселениях постоянное наблюдение за ситуацией осуществляют добровольные дружины. Причины возгораний, в большинстве случаев — неосторожное обращение человека с огнём в лесах, изредка — сухие грозы», — отметили в ведомстве.