Для тушения пожаров из Красноярска на Ямал отправят огромный самолёт Ил-76

Огромный самолёт Ил-76 отправляют из Красноярска в Абакан для транспортировки более сотни пожарных десантников. Они направятся в
В сибирском центре МЧС сообщили, что на Ямале введён режим ЧС
Сейчас на ликвидации пожаров работает около 400 сотрудников спецслужб Ямала. Но они отправляют в соседние субъекты запросы на дополнительную поддержку.
«По данным региональных властей, прямой угрозы населённым пунктам от пожаров нет. В сельских поселениях постоянное наблюдение за ситуацией осуществляют добровольные дружины. Причины возгораний, в большинстве случаев — неосторожное обращение человека с огнём в лесах, изредка — сухие грозы», — отметили в ведомстве.
К слову, по прогнозам синоптиков, всю предстоящую неделю на большей части автономного округа будет стоять сухая жара.