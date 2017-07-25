Защитник «Адмирала» отстранен от игр в КХЛ из-за допинга

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне. Об этом на своей странице в twitter сообщили Василий Конов, главный редактор агентства «Р-Спорт».

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.