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10:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Защитник «Адмирала» отстранен от игр в КХЛ из-за допинга

Андрей Конев дисквалифицирован до 19 ноября 2017 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Защитники Андрей Конев и Дерек Смит, выступавшие в прошлом сезоне за владивостокский «Адмирал» и загребский «Медвешчак» в КХЛ, отстранены от выступлений из-за положительных допинг-проб, взятых в прошлом сезоне. Об этом на своей странице в twitter сообщили Василий Конов, главный редактор агентства «Р-Спорт».

Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.

В допинг-пробе обоих спортсменов обнаружены препараты, относящиеся к классу S6.а — Стимуляторы. Канадец отстранен до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года.

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