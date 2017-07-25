На Кубани возведут храм в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. Храм будет построен на территории местного парка. В настоящее время там уже установлен закладной крест. Его освятил епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Священнослужитель подчеркнул важность строительства в канун 100-летия со дня страшных событий, происшедших в России.



— Храм будет возведен в честь добродетелей, которых нам очень не хватает, — сказал епископ.



Над проектом нового храма работал архитектор из Санкт-Петербурга. За основу взят проект храма станицы Косякинской Новокубанского района, которому более 100 лет, сообщает пресс-служба администрации Лабинского района.