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11:30 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани возведут храм в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Новая церковь появится в Лабинске.

Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. Храм будет построен на территории местного парка. В настоящее время там уже установлен закладной крест. Его освятил епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Священнослужитель подчеркнул важность строительства в канун 100-летия со дня страшных событий, происшедших в России.

— Храм будет возведен в честь добродетелей, которых нам очень не хватает, — сказал епископ.

Над проектом нового храма работал архитектор из Санкт-Петербурга. За основу взят проект храма станицы Косякинской Новокубанского района, которому более 100 лет, сообщает пресс-служба администрации Лабинского района.

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