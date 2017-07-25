На Кубани возведут храм в честь великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Новая церковь появится в Лабинске.
Новая церковь появится в Лабинске.
Краснодар. 25 июля — Новая Кубань. Храм будет построен на территории местного парка. В настоящее время там уже установлен закладной крест. Его освятил епископ Армавирский и Лабинский Игнатий. Священнослужитель подчеркнул важность строительства в канун 100-летия со дня страшных событий, происшедших в России.
— Храм будет возведен в честь добродетелей, которых нам очень не хватает, — сказал епископ.
Над проектом нового храма работал архитектор из