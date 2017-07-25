Паром «Петербург» вернули на линию Усть-Луга — Балтийск

Источник: Калининград.Ru

После длительного перерыва на линию Усть-Луга — Балтийск вернули паром «Петербург». Об этом сообщается на официальном сайте ФГУП «Росморпорт».

Транспортное средство зашло в железнодорожный паромный комплекс в Балтийске 21 июля. На борту судна доставили 51 железнодорожный вагон, 17 единиц накатной техники и 17 пассажиров. В Усть-Лугу в тот же день отправили 48 вагонов, 50 единиц накатной техники и 21 пассажира. Паром стал третьим по счёту, соединившим порты Балтийск и Усть-Луга. По расписанию судно будет заходить в регион четыре раза в неделю.

В 2015 году на линии Усть-Луга — Балтийск курсировали три парома: «Балтийск», «Амбал» и «Петербург». Позднее собственник перестал выпускать третье судно из-за неполной загрузки.

В феврале врио вице-премьера областного правительства Александр Шендерюк-Жидков сообщал о планах построить ещё три парома. Стоимость работ оценивалась в 12 млрд рублей.

Всего на линию нужно шесть паромов. Но нам поставили задачу ввести три. Это позволит закрыть половину потребностей Калининградской области в грузоперевозках. После того как построят три новых парома, старые будут списаны, — сказал Шендерюк-Жидков.

По его оценкам, первое новое плавсредство может появиться на линии Балтийск — Усть-Луга к 2019 году.