Паром «Петербург» вернули на линию Усть-Луга — Балтийск
Транспортное средство будет курсировать четыре раза в неделю.
Транспортное средство будет курсировать четыре раза в неделю.
После длительного перерыва на линию
Транспортное средство зашло в железнодорожный паромный комплекс в Балтийске 21 июля. На борту судна доставили 51 железнодорожный вагон, 17 единиц накатной техники и 17 пассажиров. В
В 2015 году на линии
В феврале врио
Всего на линию нужно шесть паромов. Но нам поставили задачу ввести три. Это позволит закрыть половину потребностей Калининградской области в грузоперевозках. После того как построят три новых парома, старые будут списаны, — сказал
По его оценкам, первое новое плавсредство может появиться на линии Балтийск —
Основной объём перевозок в направлении Калининградской области обеспечивают «Лукойл» и «Татнефть» (бензин, дизтопливо, масла, мазут), а также «Русский уголь» (уголь). Обратно — порожние цистерны и некоторые виды сельхозпродукции (например, шрот). Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.