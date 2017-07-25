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12:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Акция «Белый цветок» пройдет в Воронеже с 10 по 21 сентября

Волонтеры соберут деньги на лечение онкобольных детей.

Источник: РИА "Воронеж"

Благотворительная акция «Белый цветок» пройдет в Воронеже с 10 по 21 сентября, сообщил пресс-центр облправительства. Полученные деньги передадут детям, страдающим тяжелыми онкологическими заболеваниями.

Благотворительная ярмарка «Белый цветок» откроется на центральной площади Воронежа в День города, 16 сентября. В акции поучаствуют крупные торговые центры города, школы, высшие и средние учебные заведения, центры соцзащиты населения. Волонтеры будут собирать денежные средства на улицах города, в торговых центрах, парках и на рынках. Акция также пройдет в храмах города и области 16 и 17 сентября.

Акция приурочена к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Организаторы -Воронежская митрополия и Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России».

Контекст

Акция «Белый цветок» проходит в Воронежской области с 2012 года. В первый год воронежцы собрали около 2,5 млн рублей для 36 воронежских семей на лечение онкобольных детей. В 2013 году сумма выросла до 6 млн рублей — деньги получила 71 семья. В 2014 году в ходе акции удалось собрать около 9,5 млн рублей — средства распределили между 60 семьями. В 2015 году волонтеры собрали 13 млн 680 тыс. рублей.

Одно из главных мероприятий «Белого цветка» — благотворительный аукцион: вырученные деньги идут на лечение онкобольных детей. В 2014 году благотворители пожертвовали почти 1,2 млн рублей. В 2015 году сумма увеличилась до 2,1 млн рублей. В 2016 году на благотворительном аукционе собрали 2,5 млн рублей.

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