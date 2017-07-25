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11:05 (мск), источник: Sputnik.by

По каким специальностям вузы Беларуси объявили допнабор в этом году

Всего в университетах страны осталось семь мест на дневную форму получения образования и 16 — на заочную.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские высшие учебные заведения будут принимать документы на оставшиеся вакантными места бюджетной формы после дополнительного набора с 30 июля, сообщили Sputnik в Минобразования республики.

Зачисление студентов-первокурсников на бюджетную форму получения высшего образования продолжается в Беларуси. В то же время, в нескольких университетах осталось немного вакантных мест — на них объявлен дополнительный набор.

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Как сообщили Sputnik в Минобразования, в Могилевском госуниверситете имени Кулешова осталось шесть вакантных мест на специальность «Физика и информатика» с дневной формой получения образования, одно место — на бесплатную «заочку» по специальности «История и обществоведческие дисциплины».

В Полоцком государственном университете остались три бюджетных места на заочное обучение по специальностям «Автосервис», «Экономика и управление на предприятии» и «Социальные коммуникации». В Белорусском государственном университете транспорта есть пять вакантных мест на бюджетную заочную форму — три на «организацию перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство».

Белорусский государственный университет физической культуры объявит допнабор на одно место на очное отделение по специальности «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)» и семь — на ряд заочных специальностей.

В Минобразования добавили, что прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках дополнительного набора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Само же зачисление состоится 3 августа.

Для сравнения, в 2016-м в рамках дополнительного набора оставались незанятыми гораздо больше мест в белорусских высших учебных заведениях — оставались свободные места в том числе в БГУ, ВГТУ и других вузах.

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