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11:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Секрет «Сингапурского чуда» раскрыли на ЭКСПО-2017

Сингапур представил грандиозное шоу в свой национальный день на выставке ЭКСПО.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Историю страны от древности до современности показал Сингапур в художественной постановке «Праздник красок» на ЭКСПО-2017 в рамках Национального дня.

В шоу приняли участие порядка трех десятков артистов и музыкантов. Над постановкой трудилась интернациональная команда.

История охватывает период с III века нашей эры, когда остров был известен по названием Тумасик, или Морской город. Согласно легенде, свое современное название Сингапур получил благодаря визиту индонезийского принца, который впервые встретился там со львом, и назвал остров Городом льва, или Сингапур.

В 1867 году Сингапур стал колонией Британской империи, а затем вошел в состав Федерации Малайзии. Независимость остров обрел только в 1965 году. А дальше произошло то, что сейчас называют «сингапурским чудом» — Сингапур, лишенный ресурсов, когда даже питьевую воду закупали в Малайзии, смог решить многие внутренние проблемы и совершил скачок от страны третьего мира до высокоразвитой страны с высоким уровнем жизни. И сегодня Сингапур — это крупный современный город-государство, устремленный в будущее.

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Вся непростая история Сингапура была показала в танцах и музыке. В завершении шоу сингапурские артисты исполнили песню Welcome to Kazakhstan казахстанской группы «Алау тобы» на казахском и английском языках.

Во главе иностранной делегации в Астану прибыл старший министр торговли, промышленности и национального развития Сингапура доктор Ко По Кун. Он поздравил Казахстан с успехом в организации ЭКСПО-2017. Назвал этот результат впечатляющим и устанавливающим новые ориентиры для достижений Казахстана на мировой арене.

«Сингапур и Казахстан объединяют годы прочных отношений и теплой дружбы. Казахстан является важным партнером Сингапура в этом регионе и не только в качестве значительного и растущего рынка, но и в плане потенциального доступа к Евразийскому экономическому союзу и остальные части региона Центральной Азии. В настоящее время Сингапур работает с Казахстаном по вопросу о начале переговоров о подписании Соглашения о свободной торговле», — сказал Ко По Кун, напомнив также о действующем двустороннем соглашении об избежание двойного налогообложения и недавно подписанном соглашении об инвестициях, которое даст потенциальным инвесторам обеих стран большую уверенность и определенность в отношении своих капиталовложений на рынке.

Министр указал, что, несмотря на свои размеры и отсутствие природных ресурсов, Сингапур является важным игроком в нефтяной и газовой промышленности. Остров Джурогн стал крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим центром химического профиля, а Сингапур — одним из ведущих центров торговли нефтью и сжиженным природным газом в Азии.

«Сингапур неустанно экспериментирует в сфере энергетики и тестирует новые идеи по энергетической безопасности, экономической конкурентоспособности и экологической устойчивости. Сингапур видит себя как живую лабораторию для разработки и тестирования решений, которые могут быть взяты на вооружение другими странами», — заключил министр.

Узнать больше о сингапурских технологиях и экспериментах в области энергии будущего можно в павильоне Сингапура на ЭКСПО-2017.

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