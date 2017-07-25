Жители центра Хабаровска не хотят отдавать детсаду кусок земли

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске идет реконструкция второго корпуса детского сада № 145. Проект предполагает расширение прилегающей территории, однако против этого выступают жители многоэтажки, расположенной неподалеку. Жильцы утверждают, что потратили деньги на благоустройство своего двора и делиться землей не хотят, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В советское время в здании детсада № 145 располагался ведомственный сад, принадлежавший предприятию «Дальгеология». В 90-х строение заняли другие организации, но недавно здесь снова открылось детское учреждение. Первую очередь сада № 145 в переулке Топографическом сдали в 2016 году, сейчас здесь занимаются около ста детей.

В этом году началась реконструкция второго корпуса. В нем планируют разместить пять групп на 120 мест. На территории площадью 645 квадратных метров должны появиться прогулочные зоны. Для этого ограждение сада нужно перенести вглубь двора многоэтажки на улице Пушкина, однако местные жители против такого соседства — неподалеку от забора они устроили уютную площадку для пикника с мангалом и скамейками. Кроме того, они переживают за большую клумбу, на которую потратили деньги. Также члены домового совета опасаются, что на территории, которая отойдет детскому саду, появятся мусорные контейнеры и стоянка для автомобилей сотрудников.

Сегодня на встречу с жильцами приехали представители городского управления образования. Они показали план размещения трех детских игровых площадок и схему озеленения, сообщив, что двор и территорию детсада будет разделять глухой забор.

Как отметили в администрации города, территория, которую планируют вернуть детскому саду, жильцам не принадлежит — это муниципальная земля.