ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск — Байкальск 26 июля
ВСЖД объявила об изменении расписания 26 июля 2017 года пригородного поезда № 6334 сообщением
ВСЖД объявила об изменении расписания 26 июля 2017 года пригородного поезда № 6334 сообщением
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменено в связи с технологической необходимостью.
«Время указано местное, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».