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11:18 (мск), источник: Сибинформ.com

ВСЖД объявила об изменении расписания поезда Иркутск — Байкальск 26 июля

ВСЖД объявила об изменении расписания 26 июля 2017 года пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный — Байкальск, который будет следовать по измененному расписанию с отправлением в 18:02, вместо 17:17 и прибытием в 22:17.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, расписание изменено в связи с технологической необходимостью.

«Время указано местное, — сообщает служба корпоративных коммуникаций. — Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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