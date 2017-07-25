«Кирпичи» наоборот: китайские туристы вывозят из Хабаровска краба
Однако дальше российской таможни удаётся пройти далеко не всем.
Однако дальше российской таможни удаётся пройти далеко не всем.
На речном вокзале Хабаровска снова можно встретить «кирпичей». Этим словом в начале XXI века называли туристов, которые перемещали ширпотреб через
«В нашей жизни вообще всё быстро меняется. И вот у нас на пунктах пропуска как в Бикине, так и в Хабаровске появился новый вид товара, который стал перемещаться через границу не в единичных экземплярах, а в товарных партиях. Туристические фирмы проводят свои группы, примерно из 20 человек. И почти у каждого гражданина, неважно России или Китая, в руках около пяти килограммов краба», — поделился Владимир Игнатьев.
Причём китайские гости покупают крабов не в магазинах, а «с колёс». Легковые или грузовые машины, торгующие морепродуктами, в городе несложно встретить. Правда, вывезти в Поднебесную товар не удаётся — на границе его «заворачивают» представители надзорных органов. Претензии есть и к качеству продукции, и к подлинности сопроводительных документов.
«Такая продукция имеет специальные условия для перемещения на территории любого государства. Та продукция, которая продаётся на рынках или из машин — вся предназначена для внутреннего перемещения и потребления на территории Российской Федерации. Для перемещения за её пределы существует особый порядок.
Он отметил, что есть и ряд других требований к продукции, которые соблюдают легальные производители и точки реализации. Там все необходимые для вывоза документы туристам предоставят, а перечень таких организацией есть в свободном доступе на сайте управления.
Заявление чиновника о том, что иная продукция не пройдёт через границу по закону, представители туристических фирм, приглашённые на
«Мы же все взрослые люди и понимаем, что это “липа”, — взял слово директор департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций минвостокразвития Сергей Лесков. — Мы прекрасно понимаем, что эта продукция нелегальная. И допуская её перемещение, мы с вами наносим вред имиджу Российской Федерации. У туриста это изымают, он приезжает в своё государство и говорит “Да что ж такое в России творится?!” Но никто не будет никогда возмущаться, если продукция будет легальной, произведенной, как положено, упакованной и промаркированной».
В качестве образца для подражания он привёл аэропорт Владивостока, где легально работает магазин морепродуктов, который и документы предоставляет, и реализует товар в заводской упаковке. Чиновник предложил создать такой же в дальневосточной столице. В завершение начальник отдела управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Валентина Неретина предложила оказать содействие в том, что довести до всех компаний, которые возят путешественников из Китая, действующие нормы перевозки морепродуктов и перечень лицензированных продавцов.