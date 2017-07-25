«Кирпичи» наоборот: китайские туристы вывозят из Хабаровска краба

На речном вокзале Хабаровска снова можно встретить «кирпичей». Этим словом в начале XXI века называли туристов, которые перемещали ширпотреб через российско-китайскую границу. Правда, спустя полтора десятилетия, у «кирпичей» изменился маршрут. Больше они не везут баулы с дешёвыми товарами из Поднебесной, а наоборот — вывозят крабов. О новом тренде на пресс-конференции рассказал начальник Хабаровской таможни, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«В нашей жизни вообще всё быстро меняется. И вот у нас на пунктах пропуска как в Бикине, так и в Хабаровске появился новый вид товара, который стал перемещаться через границу не в единичных экземплярах, а в товарных партиях. Туристические фирмы проводят свои группы, примерно из 20 человек. И почти у каждого гражданина, неважно России или Китая, в руках около пяти килограммов краба», — поделился Владимир Игнатьев.

Причём китайские гости покупают крабов не в магазинах, а «с колёс». Легковые или грузовые машины, торгующие морепродуктами, в городе несложно встретить. Правда, вывезти в Поднебесную товар не удаётся — на границе его «заворачивают» представители надзорных органов. Претензии есть и к качеству продукции, и к подлинности сопроводительных документов.

«Такая продукция имеет специальные условия для перемещения на территории любого государства. Та продукция, которая продаётся на рынках или из машин — вся предназначена для внутреннего перемещения и потребления на территории Российской Федерации. Для перемещения за её пределы существует особый порядок. Во-первых, предприятие-изготовитель должно быть внесено в особый реестр. Россельхознадзором это предприятие проверяется, аттестуется, выдаётся определённая документация», — рассказал начальник отдела государственного ветеринарного надзора и контроля управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Кирилл Рябцев.

Он отметил, что есть и ряд других требований к продукции, которые соблюдают легальные производители и точки реализации. Там все необходимые для вывоза документы туристам предоставят, а перечень таких организацией есть в свободном доступе на сайте управления.

Заявление чиновника о том, что иная продукция не пройдёт через границу по закону, представители туристических фирм, приглашённые на пресс-конференцию, встретили гулом неодобрения. Некоторые заявили, что не следят за тем, где и что покупают гости из Поднебесной, другие и вовсе заявили, что им нет дела до того, товар какого качества приобретут китайцы на российской стороне. При этом туроператоры не видят проблем ни в покупке крабов «с колёс», ни в том, что в документах, которые выдают такие продавцы, контролирующие органы находят нарушения.

«Мы же все взрослые люди и понимаем, что это “липа”, — взял слово директор департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций минвостокразвития Сергей Лесков. — Мы прекрасно понимаем, что эта продукция нелегальная. И допуская её перемещение, мы с вами наносим вред имиджу Российской Федерации. У туриста это изымают, он приезжает в своё государство и говорит “Да что ж такое в России творится?!” Но никто не будет никогда возмущаться, если продукция будет легальной, произведенной, как положено, упакованной и промаркированной».