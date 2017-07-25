В июле в Перми зарегистрировано две тройни
Пермские родители с этого года могут получить миллион рублей за рождение одновременно троих и более детей.
Пермские родители с этого года могут получить миллион рублей за рождение одновременно троих и более детей.
В июле в Ленинском районном ЗАГСе Перми чествовали сразу две семьи, в которых родились тройняшки. Все шестеро новорожденных — мальчики.
Для Александра и Александры Балеевских сыновья Владислав, Матвей и Сергей стали первенцами. Причём о том, что в семье будут тройняшки родители узнали на последнем месяце беременности: до этого врачи прогнозировали двойняшек. Мальчики появились на свет 21 июня, а в июле их торжественно зарегистрировали в отделе ЗАГС.
15 июля в Перми родились ещё трое братиков. Свидетельства о рождении их родители получили 20 июля.
В городской администрации напоминают, что 7 июля 2017 года вступило в силу решение Пермской городской Думы «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно». Единовременная выплата в размере одного миллиона рублей имеет целевой характер. Деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья, его реконструкцию или ремонт, на оплату медицинских услуг, приобретение транспортного средства.
Чтобы получить помощь, родителям нужно написать заявление и с перечнем необходимых документов обратиться в течение трех лет с момента рождения детей в городской департамент социальной политики (улица Пермская, 60, 212−88−86).