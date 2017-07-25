В июле в Перми зарегистрировано две тройни

В июле в Ленинском районном ЗАГСе Перми чествовали сразу две семьи, в которых родились тройняшки. Все шестеро новорожденных — мальчики.

Для Александра и Александры Балеевских сыновья Владислав, Матвей и Сергей стали первенцами. Причём о том, что в семье будут тройняшки родители узнали на последнем месяце беременности: до этого врачи прогнозировали двойняшек. Мальчики появились на свет 21 июня, а в июле их торжественно зарегистрировали в отделе ЗАГС.

15 июля в Перми родились ещё трое братиков. Свидетельства о рождении их родители получили 20 июля.

В городской администрации напоминают, что 7 июля 2017 года вступило в силу решение Пермской городской Думы «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно». Единовременная выплата в размере одного миллиона рублей имеет целевой характер. Деньги можно потратить на приобретение или строительство жилья, его реконструкцию или ремонт, на оплату медицинских услуг, приобретение транспортного средства.