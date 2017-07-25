В Омске на левом берегу 3 дня не будет работать светофор
На питающей электростанции ведутся ремонтные работы.
На питающей электростанции ведутся ремонтные работы.
Участок магистрали на перекрестке дублера улицы Лукашевича и дороги, ведущей под сухим пролетом моста имени 60 лет ВЛКСМ к улице Мостоотряд останется без светофора. Как сообщает мэрия, причина этого ремонтные работы на питающей подстанции. Светофор на Левобережье не будет работать до 28 июля.
Дептранспорта просит водителей быть внимательней и следовать дорожным знакам при проезде перекрестка.