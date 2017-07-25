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11:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на левом берегу 3 дня не будет работать светофор

На питающей электростанции ведутся ремонтные работы.

Участок магистрали на перекрестке дублера улицы Лукашевича и дороги, ведущей под сухим пролетом моста имени 60 лет ВЛКСМ к улице Мостоотряд останется без светофора. Как сообщает мэрия, причина этого ремонтные работы на питающей подстанции. Светофор на Левобережье не будет работать до 28 июля.

Дептранспорта просит водителей быть внимательней и следовать дорожным знакам при проезде перекрестка.

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