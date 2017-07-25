Грибные места Ленинградской области

Источник: AP 2017

Подготовка к выходу в лес

Памятка грибника:

1. Первое правило грибника: сомневаешься — не бери. И, тем более, не пробуй!

2. Идти за грибами нужно утром: пока на шляпках блестит роса, грибы будет проще найти.

3. Обувь и одежда должны быть удобными и максимально закрытыми, так вы обезопасите себя от острых сучков и насекомых.

4. Не забудьте взять с собой тару с водой, нож и карту (а лучше — навигатор).

5. Обзаведитесь «палочкой-выручалочкой», которой будет удобно приподнимать мох, листья и палки (если не хотите каждый раз наклоняться), желательно, чтобы на конце палочки была «рогатка».

6. Для сбора грибов удобнее будет обзавестись корзинкой или лукошком. Так грибы будут дольше сохраняться.

7. Не используйте для сбора грибов пакеты, сумки и рюкзаки. Исключение, пожалуй, составляют лисички. Они не ломаются и не крошатся при транспортировке.

8. Трубчатые грибы желательно складывать шляпкой вверх, мелкие — целиком, у крупных отрезать ножку.

9. Нельзя брать переспелые старые грибы. В них могут скапливаться токсичные и вредные вещества.

10. Практически все грибы, как правило, растут семьями. Нашёл один — ищи рядом другой.

11. Долгое время хранить грибы нельзя (не более 2−3 часов). Поэтому, придя из леса, следует сразу же их перебрать и приступить к обработке. Быстрая порча грибов связана с большим содержанием влаги и, соответственно, в дождливую погоду грибы будут портиться быстрее.

12. Хранить необработанные грибы можно в холодильнике в течение нескольких часов. При отсутствии холодильника можно сложить грибы в один слой и поместить в прохладное место.

13. Если нет возможности перебрать грибы сразу же, следует обдать их подсоленным кипятком: тогда они не испортятся в течение суток.

14. Все грибы, в частности пластинчатые и сыроежки, нужно срезать только с ножкой, чтобы убедиться в отсутствии плёнчатого кольца, характерного для бледной поганки.

15. Всегда внимательно проверяйте свой «улов», помните: даже небольшой части бледной поганки достаточно, чтобы отправить человека в последний путь.

16. Для сушки, соления и маринования нужно брать целые и крепкие грибы.

17. Никогда. Не. Пробуйте. Грибы. На. Вкус. Даже если они приятно пахнут.

18. Условно-съедобные грибы (их используют для засола) нужно сразу же поместить в кастрюлю и залить холодной водой для того, чтобы вывести горечь и млечный сок.

19. Нельзя использовать оцинкованную и алюминиевую посуду для соления и маринования.

20. Нежелательно ходить за грибами в одиночку, в большой компании меньше риск заблудиться. Если же вы идёте один, то предупредите родственников и друзей, указав примерный маршрут и насколько вы уходите.

Как обстоят дела в настоящее время?

Существует достаточно много «грибных» мест по всей Ленобласти, однако 2017 год пока что не особо радует любителей «тихой охоты».

Первую декаду июля погода держалась холодная, лес стоит сухой — не самые хорошие условия для роста грибов.

Бывалые грибники рекомендуют дождаться середины августа.

А пока ждём, неплохо бы посмотреть на прошлогодние карты «вкусных» мест. Ведь, как известно, грибница всегда стоит на одном и том же месте.

Лодейнопольский район

Поселок Алёховщина

Находится в центральной части района на реке Оять.

Леса лиственные, есть сосновый бор.

Здесь можно найти очень много (очень много) белых грибов, замечены лисички, красные, подберёзовики, моховики. Из ягод — море брусники. Отмечают, что большая часть грибов растёт вдоль дороги (но это не точно и не всегда верно), в самом лесу, в основном, лисички.

Волховский район

Село Колчаново

Лес смешанный. Местами болота, местами бор. Много низин.

По советам бывалых грибников, ехать надо от Колчаново в сторону Усадище (или Тихомировщины) через мост через реку Сясь (поворот налево). Грибной лес начинается сразу же по обоим сторонам от дороги.

Здесь можно встретить боровиков и сыроежки, много моховиков, маслят, подберёзовиков. Из ягод — много брусники.

Всеволожский район

Поселок Новое Девяткино

Ж/д Бернгардовка

В окрестных лесах около станции Девяткино можно найти много лисичек, подосиновиков, подберезовиков и даже боровиков. Отмечают, что на Бернгардовке любителей «ленивой охоты», как правило, меньше.

Выборгский район

В Выборгском районе вообще много мест для хорошей грибной охоты.

Зеркальное озеро

Зеркальное озеро считается одним из самых грибных мест всей области. Очень много моховиков, лисичек, есть подосиновики, подберезовики и белые.

Грибными местами также считаются посёлок Первомайское, Каменка, Рябово, Рощино, танковый полигон и старый финский аэродром.

Внимание! Встречается много ложных лисичек. Будьте бдительны.

Кировский район

Посёлок Синявино

Деревня Горы

Леса смешанные, есть рощи и боры.

Встречаются здесь маслята, сыроежки, лисички, горькушки и подгрузди. Реже — белый гриб.

Приозерский район

Сосново

Поселок Снегиревка

(рейсовый автобус от Соснова, автобусы № 2 и №½)

Леса здесь смешанные, сухие.

Можно встретить красные и желтые сыроежки, лисички, горькушки и черные грузди.

Менее популярные грибные места были отмечены в следующих населённых пунктах:

Лосево, Борисово, Мичуринское

Внимание! 24 июля 2017 года под Сапёрным мужчина подорвался на мине. Будьте осторожны.

А также Кузнечное и Коммунары

Здесь можно найти белые, подосиновики, лисички, подберезовики и моховики.

Курортный район

Станция Дибуны

Есть подосиновики, грузди, сыроежки, лисички. Но слишком много людей.

Гатчинский район

Посёлок Вырица

Леса сухие хвойные и смешанные, частично болотистые.

Можно найти лисички, белые грибы, горькушки.

Лужский район

Посёлок Мшинская

Леса смешанные и сосновые.

Много подосиновиков.

Лужский артиллерийский полигон

(Полигон действующий, стрельбища плановые.)

Как добраться: 5−6 км от Лужского КПП на север в сторону «Ванькиного бугра».